Израиль может продать Германии систему ПРО Arrow 3

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Израиля.

"На этой неделе переговоры начали чиновники министерств обороны и безопасности на израильско-немецкой мемориальной церемонии в концентрационном лагере Дахау", - говорится в сообщении.

Представитель Минобороны Израиля Моше Фатал заявил, что возможная продажа системы ПРО является важной вехой, которая является еще одним шагом в усилении отношения между Израилем и Германией.

"Впереди у нас еще недели работы по завершению переговоров и подготовке контракта к подписанию", - добавил чиновник.

Arrow 3

Система противоракетной обороны разработана в соответствии с планами израильского правительства, которая по своим характеристикам должна была превзойти американский зенитно-ракетный комплекс Patriot. Финансирование и производство системы осуществляется совместными усилиями США и Израиля.

Комплекс предназначен для перехвата ракет на высоте до 100 км, а также по атмосферному перехвату баллистических целей.