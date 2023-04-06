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Израиль может продать Финляндии систему ПРО "Праща Давида"

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Четверг 06 апреля 2023 21:39
Израиль может продать Финляндии систему ПРО "Праща Давида" Фото: Израиль может продать Финляндии систему ПРО "Праща Давида" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Израиль получил от Финляндии запрос на закупку системы противоракетной обороны "Праща Давида".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Минобороны Израиля.

"Ожидается, что Министерство обороны впервые поставит за границу систему "Праща Давида". После продолжавшегося несколько лет конкурсного процесса Минобороны Финляндии избрало передовую израильскую систему", - говорится в сообщении.

Отмечается, что запрос на закупку был получен генеральным директором Министерства обороны Израиля Эялем Замиром.

Согласно соглашению, Израиль поставит Финляндии систему ПРО "Праща Давида", включая перехватчики, пусковые установки и радары, которые будут подключены к финским системам управления и контроля.

В пресс-службе отметили, что сделка оценивается в 316 млн евро, и в связи с совместной разработкой системы с Соединенными Штатами требуется разрешение на экспорт от правительства США.

Праща Давида

Система многоуровневой противоракетной системы Армии обороны Израиля, предназначенная для перехвата баллистических ракет малой дальности и неуправляемых ракет большого калибра с дальностью пуска от 70 до 300 км (по другим данным, от 40 до 200 км или от 40 до 300 километров, и дозвуковых крылатых ракет. Разрабатывается израильской компанией Rafael совместно с американской компанией Raytheon. Предполагается, что она будет способна перехватывать и самолёты.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не может предоставить вооружение украинским военным из-за давних договоренностей с Россией.

Израиль недавно утвердил экспортные лицензии на возможную продажу систем подавления дронов, которые могут помочь Украине противостоять иранским беспилотникам.

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