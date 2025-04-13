Израиль угрожает усилить наступление на ХАМАС в Газе и назвал условие

Если ХАМАС не согласится на сделку об освобождении заложников, ЦАХАЛ усилит наступление в Газе.
Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
"Сотни тысяч (палестинских - ред.) жителей уже эвакуированы, и десятки процентов территории Газы стали частью зон безопасности Израиля", - сказал Кац, имея в виду буферную зону Армии обороны Израиля на границе с Газой.
Он подчеркнул, что главная цель операций ЦАХАЛ состоит в том, чтобы принудить ХАМАС согласится на сделку по освобождению заложников.
"Главная цель - оказать сильное давление на ХАМАС, чтобы он вернулся в рамки освобождения заложников. Пока ХАМАС будет упорствовать в своем отказе, активность ЦАХАЛа будет усиливаться", - пояснил министр обороны Израиля.
Напомним, на днях Кац уже предупреждал, что израильские солдаты могут расширить "зону безопасности" на границе с Газой, если группировка ХАМАС откажется освобождать заложников.
"Если террористическая организация ХАМАС продолжит отказываться освободить заложников, я поручил ЦАХАЛу захватить дополнительные районы, эвакуировать население и расширить зону безопасности вокруг Газы для защиты израильских поселений и солдат ЦАХАЛа путем постоянного удержания этого района Израилем", - подчеркнул Кац.
Также вчера стало известно, что войска Израиля завершили окружение самого южного города Газы - Рафаха. Этот маневр является частью объявленного плана по захвату дополнительных районов анклава.
"За последние 24 часа войска 36-й дивизии завершили создание маршрута Мораг, разделяющего Рафах и Хан-Юнис, - заявили военные в субботу.
Важно отметить, что накануне инаугурации президента США Дональда Трампа, между Израилем и ХАМАС было достигнуто прекращение огня. Возобновление войны произошло в марте и причине того, что ХАМАС отказался выдавать Израилю заложников.
Более подробнее о том, почему группировка так поступает — читайте в материале РБК-Украина.
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