Израиль угрожает усилить наступление на ХАМАС в Газе и назвал условие

Последние события в Газе

Напомним, на днях Кац уже предупреждал, что израильские солдаты могут расширить "зону безопасности" на границе с Газой, если группировка ХАМАС откажется освобождать заложников.

"Если террористическая организация ХАМАС продолжит отказываться освободить заложников, я поручил ЦАХАЛу захватить дополнительные районы, эвакуировать население и расширить зону безопасности вокруг Газы для защиты израильских поселений и солдат ЦАХАЛа путем постоянного удержания этого района Израилем", - подчеркнул Кац.

Также вчера стало известно, что войска Израиля завершили окружение самого южного города Газы - Рафаха. Этот маневр является частью объявленного плана по захвату дополнительных районов анклава.

"За последние 24 часа войска 36-й дивизии завершили создание маршрута Мораг, разделяющего Рафах и Хан-Юнис, - заявили военные в субботу.

Что предшествовало

Важно отметить, что накануне инаугурации президента США Дональда Трампа, между Израилем и ХАМАС было достигнуто прекращение огня. Возобновление войны произошло в марте и причине того, что ХАМАС отказался выдавать Израилю заложников.

Более подробнее о том, почему группировка так поступает — читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.