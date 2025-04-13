Ізраїль погрожує посилити наступ на ХАМАС у Газі та назвав умову

Якщо ХАМАС не погодиться на угоду про звільнення заручників, ЦАХАЛ посилить наступ у Газі.
Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
"Сотні тисяч (палестинських - ред.) жителів уже евакуйовано, і десятки відсотків території Гази стали частиною зон безпеки Ізраїлю", - сказав Кац, маючи на увазі буферну зону Армії оборони Ізраїлю на кордоні з Газою.
Він підкреслив, що головна мета операцій ЦАХАЛ полягає в тому, щоб примусити ХАМАС погодиться на угоду зі звільнення заручників.
"Головна мета - чинити сильний тиск на ХАМАС, щоб він повернувся в рамки звільнення заручників. Поки ХАМАС наполягатиме на своїй відмові, активність ЦАХАЛу посилюватиметься", - пояснив міністр оборони Ізраїлю.
Нагадаємо, днями Кац уже попереджав, що ізраїльські солдати можуть розширити "зону безпеки" на кордоні з Газою, якщо угруповання ХАМАС відмовиться звільняти заручників.
"Якщо терористична організація ХАМАС і надалі відмовлятиметься звільнити заручників, я доручив ЦАХАЛу захопити додаткові райони, евакуювати населення і розширити зону безпеки навколо Гази для захисту ізраїльських поселень і солдатів ЦАХАЛу шляхом постійного утримання цього району Ізраїлем", - наголосив Кац.
Також учора стало відомо, що війська Ізраїлю завершили оточення найпівденнішого міста Гази - Рафаха. Цей маневр є частиною оголошеного плану із захоплення додаткових районів анклаву.
"За останні 24 години війська 36-ї дивізії завершили створення маршруту Мораг, що розділяє Рафах і Хан-Юніс, - заявили військові в суботу.
Важливо зазначити, що напередодні інавгурації президента США Дональда Трампа, між Ізраїлем і ХАМАС було досягнуто припинення вогню. Відновлення війни відбулося в березні через те, що ХАМАС відмовився видавати Ізраїлю заручників.
Детальніше про те, чому угруповання так чинить - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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