Израиль начал наземную операцию в Рафахе для расширения зоны безопасности

Израильские военные заявили, что за последние несколько часов они расширили свое наземное наступление на юге сектора Газа.

По данным издания, ЦАХАЛ заявил, что войска устремились в район Аль-Джнейна в Рафахе в рамках усилий по расширению буферной зоны вдоль границ Полосы.

ЦАХАЛ говорит, что во время операции войска уничтожили инфраструктуру ХАМАС в этом районе. Кроме того, издание отметило, что в течение выходных были нанесены десятки авиаударов по инфраструктуре ХАМАСа и Палестинского исламского джихада.

Цели включали склады оружия, ракетные установки и здания, которые использовались террористическими группами, сообщает ЦАХАЛ.

Военные добавили, что в результате ударов также были убиты несколько террористов, в том числе тех, кто стоял за минометными обстрелами Израиля.