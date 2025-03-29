Ізраїль почав наземну операцію в Рафаху для розширення зони безпеки

Порушення перемир'я

Нагадаємо, нещодавно між Ізраїлем і ХАМАС поновилися активні бойові дії. Причина в тому, що бойовики відмовились видавати Ізраїлю заручників.

На тлі цього ізраїльські війська завдали низку ударів по об'єктах бойовиків у Секторі Газа.

Більш детально про те, чому ХАМАС затягує процес видачі заручників, - у матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що минулого тижня Ізраїль повідомив, що розглядає можливість проведення масштабної наземної операції в Газі. За їх даними, це може включати військову окупацію на кілька місяців.

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