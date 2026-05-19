Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Израиль построил две секретные военные базы в Ираке для войны против Ирана

04:22 19.05.2026 Вт
2 мин
Иракские чиновники подтвердили существование сразу двух секретных баз "для поддержки ударов по Ирану"
aimg Филипп Бойко
Фото: израильская армия (Getty Images)

Всего за год в режиме секретности Израиль полностью построил и оснастил сразу две тайные базы на территории Ирака. Израильские войска начали готовиться к строительству баз еще в конце 2024 года, определяя отдаленные места для действий в будущих конфликтах.

Иракские чиновники подтвердили NYT существование второй базы, хотя не раскрыли её географическое место, кроме того, что она также находится в западном пустынном регионе.

Израильская военная база была создана до войны Тель-Авива и Вашингтона с Ираном, служа логистическим центром для израильских военно-воздушных сил и действовала с ведома США. В материале утверждается, что израильские военные нанесли авиаудары по иракским силам, которые почти обнаружили это место в марте.

Также есть информация, что Вашингтон знал как минимум об одной из баз с июня 2025 года, возможно, и раньше, что намекает на то, что эта информация скрывается от стратегического партнера Багдада.

Учитывая, что Израиль и Ирак не имеют дипломатических отношений, это свидетельствует об "откровенном неуважении к суверенитету Ирака", говорится в статье

Правительство Ирака официально не признало и не прокомментировало существование этих форпостов, а израильские военные отказались комментировать неоднократную просьбу журналистов прокомментировать существование баз.

Какова ситуация вокруг Ирана

В Израиле сейчас обеспокоены возможностью того, что Трамп согласится заключить с Тегераном компромиссное соглашение, которое не решит ключевых вопросов безопасности для Иерусалима. Именно эти вопросы безопасности и стали причиной конфликта.

Между тем внутри администрации лидера США уже существуют разногласия: часть чиновников поддерживают более жесткую линию в отношении Ирана. Другая часть чиновников выступают за продолжение дипломатических переговоров.

А еще Трамп заявил, что "время для Ирана подходит к концу", и пригрозил последствиями в случае отказа Тегерана от "более выгодной сделки". В то же время американский президент добавил, что сейчас ожидает обновленное предложение от иранской стороны.

