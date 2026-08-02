Израиль планирует создать свой необычный аналог истребителя F-35

Израиль рассматривает возможность создания беспилотного боевого самолета, характеристики которого могут быть близки американскому истребителю-невидимке F-35. Проект является частью более широкой стратегии по укреплению собственного оборонно-промышленного комплекса на фоне дискуссий о будущем американской военной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Новый беспилотный боевой самолет может стать одним из ключевых элементов перехода Израиля к большей самостоятельности в сфере производства вооружений.
Об этих планах журналистам сообщил высокопоставленный израильский чиновник на условиях анонимности. По его словам, новый летательный аппарат может получить возможности, подобные имеющимся американским истребителем F-35, который сегодня является одним из самых современных боевых самолетов на вооружении Израиля.
К реализации проекта могут приобщиться и другие страны, однако детали потенциального международного сотрудничества пока не раскрывают.
По словам собеседника издания, израильские власти также прорабатывают долгосрочный план постепенного сокращения зависимости от американской военной помощи.
Предполагается, что в течение следующего десятилетия акцент могут быть смещены с прямой финансовой поддержки США на совместные программы по разработке и производству вооружения.
Как отмечает агентство, толчком для этого стали изменения политической ситуации в США. В частности, война Израиля с Ираном и военная кампания в секторе Газа ужесточили дискуссии в Вашингтоне по поводу дальнейших поставок американского вооружения Израиля.
На этом фоне израильские власти стремятся расширить собственные возможности по производству современной военной техники.
Bloomberg напоминает, что Израиль уже сталкивался с необходимостью развивать собственное авиастроение из-за ограничений на поставку оружия.
После французского эмбарго в конце 1960-х годов страна наладила производство боевых самолетов Nesher и Kfir.
Позже Израиль также работал над истребителем-бомбардировщиком Lavi, однако программа была свернута под давлением США. Тогда Вашингтон стремился уйти от появления конкурента американской авиационной техники на международном рынке.
США действительно испытывают большую проблему с военной поддержкой основного союзника на Ближнем Востоке. К примеру, главный генерал Соединенных Штатов в Европе частно предупредил Пентагон, что ему не хватает военно-морских сил для продолжения защиты Израиля от баллистических ракет.
Подобная проблема американской поддержки есть и у Украины. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не принял решение о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot.