Израиль планирует полностью отказаться от систем Patriot, - Times of Israel
Воздушные силы Израиля планируют попрощаться со своими устаревшими ЗРК Patriot. В ближайшие месяцы батареи заменят более совершенными средствами противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Как сообщает издание, в феврале армия Израиля объявила, что находится в процессе закрытия нескольких систем Patriot. Комплексы будут окончательно деактивированы в течение двух месяцев.
Выведенные из эксплуатации батареи будут заменены на более совершенные средства противовоздушной обороны, в частности, систему David's Sling ("Праща Давида") и известный "Железный купол".
Батареи Patriot успешно сработали против некоторых ракет Scud, выпущенных из Ирака по Израилю во время войны в Персидском заливе 1991 года. Система американского производства официально поступила на вооружение Израиля в том же году, но впервые перехватила только в 2014 году, сбив беспилотник ХАМАС, запущенный из Сектора Газа.
В течение следующего десятилетия система перехватила всего около 10 целей, включая сирийские истребители, нарушившие воздушное пространство Израиля в 2014 и 2018 годах.
На фоне продолжающейся в секторе Газа войны Patriot использовался несколько раз, хотя в большинстве случаев перехватчики запускались из-за ошибочных идентификаций. Теперь эта система будет заменена более совершенными системами противовоздушной обороны.
Самым низким уровнем израильской многоуровневой системы противовоздушной обороны является "Железный купол" малого радиуса действия, с 2011 года сбивший десятки тысяч ракет, минометов и беспилотников, запущенных по Израилю.
Средний уровень - система "Праща Давида", которая предназначена для сбивания снарядов средней дальности.
Наиболее дальнобойными являются системы "Стрела", предназначенные для перехвата больших баллистических ракет.
Издание отмечает, что "пока непонятно, что произойдет с батареями Patriot, которые очень нужны Украине, которая стремится защитить свое небо от российских ракет".
Украине необходимы системы ПВО Patriot
Отметим, что потребность Украины в дополнительных системах противовоздушной обороны накалилась после возобновления ударов РФ по объектам энергетики.
Как заявлял президент Владимир Зеленский, для того чтобы полностью защитить украинское небо необходимо около 25 систем Patriot, которые могли бы предоставить страны-партнеры.
К тому же, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина нашла 100 свободных Patriot, семь из которых партнеры могли бы передать для защиты украинского неба.
Первой помочь Украине согласилась Германия, объявив о передаче нашей стране дополнительной системы Patriot.
Также позже министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что ее страна в очередном пакете военной помощи передаст Украине ракеты Patriot.
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