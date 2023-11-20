Израиль переходит к более жесткой фазе войны в Cекторе Газа, - WSJ

В частности, издание отмечает, что целью страны является победа над ХАМАС и освобождение заложников в условиях углубляющегося гуманитарного кризиса.

Сообщается, что израильским войскам в основном удалось взять под контроль северную часть Газы.

Однако высокопоставленные израильские офицеры и аналитики считают, что они частично уничтожили военный потенциал ХАМАС и не достигли полного захвата и ликвидации его высшего руководства.

В частности, журналисты утверждают, что на юге боевики, вероятно, будут более выносливыми в своем сопротивлении, поскольку их варианты действий ограничены, и им остается только один путь - продолжать борьбу.

"Заложники являются лучшим рычагом, который есть у лидеров ХАМАС, чтобы пережить перемещение Израиля на юг, поскольку боевики стремятся прекратить боевые действия, по крайней мере, временно", - добавили собеседники.

Также журналисты выяснили, что действия израильских войск на южной части Cектора Газа станут сложнее из-за большого количества проживающих там мирных жителей.