Израиль переходит к более жесткой фазе войны в Cекторе Газа, - WSJ
Израиль смещает внимание своих военных действий на юг Cектора Газа. Страна стоит перед сложным этапом в войне, которая длится уже шесть недель.
Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
В частности, издание отмечает, что целью страны является победа над ХАМАС и освобождение заложников в условиях углубляющегося гуманитарного кризиса.
Сообщается, что израильским войскам в основном удалось взять под контроль северную часть Газы.
Однако высокопоставленные израильские офицеры и аналитики считают, что они частично уничтожили военный потенциал ХАМАС и не достигли полного захвата и ликвидации его высшего руководства.
В частности, журналисты утверждают, что на юге боевики, вероятно, будут более выносливыми в своем сопротивлении, поскольку их варианты действий ограничены, и им остается только один путь - продолжать борьбу.
"Заложники являются лучшим рычагом, который есть у лидеров ХАМАС, чтобы пережить перемещение Израиля на юг, поскольку боевики стремятся прекратить боевые действия, по крайней мере, временно", - добавили собеседники.
Также журналисты выяснили, что действия израильских войск на южной части Cектора Газа станут сложнее из-за большого количества проживающих там мирных жителей.
Война Израиля с ХАМАС
В начале октября боевики ХАМАС начали масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".
В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.
По данным Сил обороны Израиля, ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газа, потому что десятки тысяч человек перешли на южную сторону.
Ранее издание The Washington Post сообщало, что боевики ХАМАС намеревались добраться до Западного берега реки Иордан, чтобы развязать более масштабную войну против Израиля.
Накануне стало известно, что за время войны Израиля против ХАМАС погибли по меньшей мере 48 журналистов и сотрудников СМИ.
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