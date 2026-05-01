Израиль передал ОАЭ лазерную ПВО для защиты от атак Ирана, - FT

По данным собеседников издания, ОАЭ получили также систему обнаружения Spectro, которая способна фиксировать дроны типа Shahed на расстоянии до 20 км. Кроме того, была передана одна из версий лазерной системы Iron Beam, способной уничтожать ракеты малой дальности и беспилотники.

Впервые Израиль применил эту технологию в начале 2026 года для перехвата снарядов, выпущенных группировкой "Хезболла".

Системы дополнили уже развернутую в Эмиратах ПВО, в частности Iron Dome. Вместе с техникой Израиль направил в страну военных для обслуживания комплексов.

Также Израиль предоставлял ОАЭ разведывательные данные в режиме реального времени по подготовке Ирана к атакам. Часть вооружения была передана даже из числа прототипов, которые еще не прошли полную интеграцию.

По информации FT, с начала конфликта Иран выпустил по территории ОАЭ более 500 баллистических ракет и около 2 тысяч беспилотников, большинство из которых удалось перехватить.