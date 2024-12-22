Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит действовать против хуситов в Йемене
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит действовать против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене. Он также призвал граждан своей страны к стойкости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.
"Точно так же, как мы действовали решительно против террористических формирований оси шла Ирана, мы будем действовать и против хуситов", - сказал он.
Заявление Нетаньяху прозвучало на следующий день после того, как в районе Тель-Авива упала выпущенная из Йемена ракеты, в результате чего несколько человек получили легкие ранения. Продолжая свою речь, премьер Израиля указал на угрозу, которая несут боевики.
"Соединенные Штаты, как и другие страны, рассматривают хуситов как угрозу не только международному судоходству, но и международному порядку", - добавил он.
Также в своем видеообращении Нетаньяху призвал граждан проявить терпение и демонстрировать стойкость.
В заключение своей речи израильский премьер вновь заявил, что результаты для хуситов будут такими же, как и результаты для других террористических организаций, которые выступают против Израиля.
Напомним, вчера в столице Йемена городе Сана прогремели взрывы. Атака была совершена спустя несколько часов после того, как хуситы ударили в районе Тель-Авива в Израиле. Позже в Центральном командовании вооруженных сил США сообщили, что это их войска совершили атаку.
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