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Израиль объявил чрезвычайное положение после ударов по Ирану: что надо знать

Фото: армия ЦАХАЛ (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Израиле запретили собрания и учения из-за возможных ракетных атак. Власти предупреждают об опасности и призывают придерживаться инструкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тimes of Іsrael.

На фоне ударов по Ирану, командование тыла Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вводит жесткие меры безопасности для населения.

Так, в стране попали под временный запрет все образовательные мероприятия, общественные собрания и деятельность большинства предприятий. Исключение сделано лишь для учреждений критической инфраструктуры.

Гражданам предписано придерживаться официальных инструкций

В своем заявлении армия призвала общественность неукоснительно соблюдать указания, публикуемые на официальном канале Командования тыла.

"Общественность обязана придерживаться инструкций, опубликованных на официальном канале Командования тыла", - заявляет армия.

Власти подчеркивают необходимость быть в постоянной готовности к дальнейшим инструкциям.

Предупреждение о возможной ракетной атаке с востока

Представитель Командования тыла Цвика Теслер предупредил, что в ближайшие часы страна может подвергнуться "значительной атаке с востока".

Это могут быть "тяжелые ракеты", которые способны достичь любой точки страны, сказал он в эфире новостей 12 канала.

Армия обещает заранее предупредить население

"Мы дадим далеко идущие предупреждения", - заверил Теслер, подчеркивая, что система раннего оповещения работает в усиленном режиме.

 

 

 

Напомним, израильские ВВС нанесли удар по Ирану в ночь на 13 июня. В сети сообщают о взрывах в Тегеране и работе ПВО.

По данным издания Axios, в США опасаются, что израильская ПВО не выдержит массированной атаки Ирана в ответ.

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Израиль