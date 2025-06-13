Израиль объявил чрезвычайное положение после ударов по Ирану: что надо знать

На фоне ударов по Ирану, командование тыла Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вводит жесткие меры безопасности для населения.

Так, в стране попали под временный запрет все образовательные мероприятия, общественные собрания и деятельность большинства предприятий. Исключение сделано лишь для учреждений критической инфраструктуры.

Гражданам предписано придерживаться официальных инструкций

В своем заявлении армия призвала общественность неукоснительно соблюдать указания, публикуемые на официальном канале Командования тыла.

"Общественность обязана придерживаться инструкций, опубликованных на официальном канале Командования тыла", - заявляет армия.

Власти подчеркивают необходимость быть в постоянной готовности к дальнейшим инструкциям.

Предупреждение о возможной ракетной атаке с востока

Представитель Командования тыла Цвика Теслер предупредил, что в ближайшие часы страна может подвергнуться "значительной атаке с востока".

Это могут быть "тяжелые ракеты", которые способны достичь любой точки страны, сказал он в эфире новостей 12 канала.

Армия обещает заранее предупредить население

"Мы дадим далеко идущие предупреждения", - заверил Теслер, подчеркивая, что система раннего оповещения работает в усиленном режиме.