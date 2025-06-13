Ізраїль оголосив надзвичайний стан після ударів по Ірану: що треба знати

В Ізраїлі заборонили збори і навчання через можливі ракетні атаки. Влада попереджає про небезпеку і закликає дотримуватися інструкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тimes of Іsrael.
На фоні ударів по Ірану, командування тилу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вводить жорсткі заходи безпеки для населення.
Так, в країні потрапили під тимчасову заборону всі освітні заходи, громадські зібрання та діяльність більшості підприємств. Виключення зроблено лише для установ критичної інфраструктури.
У своїй заяві армія закликала громадськість неухильно дотримуватися вказівок, що публікуються на офіційному каналі Командування тилу.
"Громадськість зобов’язана дотримуватися інструкцій, опублікованих на офіційному каналі Командування тилу", - заявляє армія.
Влада наголошує на необхідності бути в постійній готовності до подальших інструкцій.
Представник Командування тилу Цвіка Теслер попередив, що найближчими годинами країна може зазнати "значної атаки зі сходу".
Це можуть бути "важкі ракети", які здатні досягти будь-якої точки країни, сказав він в ефірі новин 12 каналу.
"Ми дамо далекосяжні попередження", - запевнив Теслер, підкреслюючи, що система раннього сповіщення працює у посиленому режимі.
Нагадаємо, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану в ніч на 13 червня. У мережі повідомляють про вибухи у Тегерані та роботу ППО.
За даними видання Axios, у США побоюються, що ізраїльська ППО не витримає масованої атаки Ірану у відповідь.
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