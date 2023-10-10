RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Израиль обстреляли с территории Сирии: ЦАХАЛ ударил в ответ

Фото: Израиль обстреляли со стороны Сирии (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об обстреле территории их страны со стороны Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ЦАХАЛ.

Около 22:40 было доложено о запусках из Сирии на территорию Израиля. Часть снарядов пересекла границу и свалилась на открытой местности.

Солдаты ЦАХАла вскоре ответили на удары артиллерийским и минометным огнем.

Нападение ХАМАС на Израиль

Напомним, на днях боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, оккупировали некоторые поселения и начали убивать гражданских людей. В результате их атак за четыре дня погибли более тысячи человек.

В ответ Израиль начал избивать по боевикам на территории Сектора Газа. При этом уже к вечеру первого дня военным ЦАХАЛу удалось отразить большинство территорий, находившихся под контролем террористов.

Согласно информации СМИ, Израиль уже пригласил военную помощь США , в том числе системы противовоздушной обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильВойна в Сирии