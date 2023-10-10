Израиль обстреляли с территории Сирии: ЦАХАЛ ударил в ответ

Около 22:40 было доложено о запусках из Сирии на территорию Израиля. Часть снарядов пересекла границу и свалилась на открытой местности.

Солдаты ЦАХАла вскоре ответили на удары артиллерийским и минометным огнем.

Нападение ХАМАС на Израиль

Напомним, на днях боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, оккупировали некоторые поселения и начали убивать гражданских людей. В результате их атак за четыре дня погибли более тысячи человек.

В ответ Израиль начал избивать по боевикам на территории Сектора Газа. При этом уже к вечеру первого дня военным ЦАХАЛу удалось отразить большинство территорий, находившихся под контролем террористов.

Согласно информации СМИ, Израиль уже пригласил военную помощь США , в том числе системы противовоздушной обороны.

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