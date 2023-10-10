Ізраїль обстріляли з території Сирії: ЦАХАЛ вдарив у відповідь

Близько 22:40 було повідомлено про запуски з Сирії на територію Ізраїлю. Частина снарядів перетнула кордон і впала на відкритій місцевості.

Солдати ЦАХАЛу невдовзі відповіли на удари артилерійським та мінометним вогнем.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Нагадаємо, днями бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю, окупували деякі поселення та почали вбивати цивільних людей. Внаслідок їх атак за чотири дні загинуло понад тисячу людей.

У відповідь Ізраїль почав бити по бойовиках на території Сектору Гази. При цьому, вже до вечора першого дня військовим ЦАХАЛу вдалося відбити більшість територій, які перебували під контролем терористів.

Згідно з інформацією ЗМІ, Ізраїль вже запросив військову допомогу США, у тому числі системи протиповітряної оборони.

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