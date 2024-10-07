Израиль пытались атаковать баллистикой с территории Йемена

Что предшествовало

Напомним, что на территории Йемена действуют боевики хуситы, которые уже неоднократно атаковали Израиль.

В частности, 15 сентября премьер Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что ракета хуситов впервые достигла центральной части Израиля, ее сбила противовоздушная оборона. На этом фоне глава израильского правительства пообещал боевикам ответ.

Уже 29 сентября хуситы заявили, что они запустили ракету класса "земля-земля" по аэропорту Тель-Авива в тот момент, когда там приземлился самолет Нетаньяху.

Но позже ЦАХАЛ уточнил, что ракета была выпущена как минимум спустя полчаса после приземления самолета Нетаньяху, ее сбили.

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