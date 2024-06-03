Израиль может приостановить войну с ХАМАС на 42 дня, - Нетаньяху

Премьер Израиля подчеркнул, что его страна готова обсуждать условия окончания войны с ХАМАС. При этом, по его словам, война не закончится, если Израиль не выполнит все свои цели.

"Мы можем приостановить войну на 42 дня для возвращения заложников. Мы не можем остановить войну. Иранцы и все наши враги наблюдают за нами, они хотят увидеть, сдадимся ли мы", - добавил Нетаньяху.

Премьер напомнил, что Израиль хочет ликвидировать ХАМАС и освободить всех заложников.