Израиль ликвидировал высокопоставленного командира ХАМАС в Секторе Газа

В Армии обороны Израиля рассказали, что удар по Хан-Юнису был нанесен в среду ночью.

Как отметили в ЦАХАЛ, силы внутренней безопасности ХАМАС проводили жестокие допросы жителей Сектора Газа, чем нарушали права человека и подавляя инакомыслие внутри организации.

Сам Шахван отвечал за подготовку разведывательных данных в координации с элементами военного крыла ХАМАС при нападениях на ЦАХАЛ в Секторе Газа.

"Перед нанесением удара были приняты многочисленные меры по снижению риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование точных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительные разведданные", - подчеркнули в ЦАХАЛ.