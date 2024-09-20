Израиль ликвидировал топ-командира "Хезболлы", которого разыскивали США

Израиль во время сегодняшнего удара по Бейруту ликвидировал главу Оперативного подразделения "Хезболлы" и командира элитных сил "Радван" Ибрагима Акила. Также были убиты и другие боевики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля в Twitter, Reuters и сайт Госдепа США.
"Ибрагим Акил, глава Оперативного подразделения "Хезболлы" и командир элитных сил "Радван" был ликвидирован в результате целенаправленного удара по Бейруту сегодня ранее", - сказано в сообщении ЦАХАЛа.
Военное командование Израиля уточнило, что вместе с Акилом были ликвидированы старшие оперативники оперативного штаба "Хезболлы" и командиры из подразделения "Радван".
В ЦАХАЛе подчеркнули, что Акил и командиры подразделения "Радван" планировали атаку "Хезболлы" "Завоевание Галилеи", в рамках которой они хотели проникнуть в Израиль, похитить и убить невинных мирных жителей. Фактически они планировали повторить резню 7 октября, которую устроил ХАМАС.
В свою очередь источники Reuters в службах безопасности Ливана рассказали, что удар Израиля произошел в то время, когда Акил и командиры "Радвана" проводили совещание.
При этом Министерство здравоохранения Ливана сообщает, что в результате атаки Израиля погибли девять человек, еще 59 человек получили ранения.
Стоит заметить, что США с 2019 года разыскивали Акила, поскольку он 1980-х годах был одним из ключевых членов террористической ячейки "Хезболлы" - "Исламского джихада".
В апреле 1983 года "Исламский джихад" подорвал посольство США в Бейруте, в результате чего было 63 погибших. Также террористы в октябре 1983 года организовали подрыв казарм морпехов США, в результате которых погиб 241 американский военнослужащий.
При этом в 1980-х годах Акил руководил захватом американских и немецких заложников в Ливане и удерживал их там.
За информацию об Акиле США обещали 7 млн долларов.
Напомним, сегодня, 20 сентября, Израиль сообщил, что его военные нанесли авиаудар по Бейруту.
При этом в сети публиковали фото и видео последствий, на которых можно было заметить разрушений.
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