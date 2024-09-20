Израиль нанес авиаудар по Бейруту: в сети показали последствия

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сегодня, 20 сентября, в очередной раз ударила по Ливану. На этот раз целью стала столица - Бейрут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦАХАЛ в Telegram и The Times of Israel .

"ЦАХАЛ провел целенаправленный удар по Бейруту", - сказано в сообщении военного командования Израиля.

Армия обороны также уточнила, что данном этапе никаких изменений в правилах для гражданских лиц не произошло. Подробности атаки пообещали сообщить позже.

Тем временем ливанские СМИ пишут, что Израиль атаковал в Бейруте квартал Дахия, который является оплотом "Хезболлы".

По информации израильских СМИ, целью атаки был член высшего военного руководства "Хезболлы" Ибрагим Акил.

США разыскивают Акила, поскольку он мог участвовать в организации подрыва казармы морской пехоты США в Бейруте в 1983 году, а также за руководство захватом американских и немецких заложников в Ливане в 1980-х годах. За него назначена награда в 7 млн долларов.

The Times of Israel обратило внимание, что это лишь третий раз с начала войны, когда Израиль наносит удар по Бейруту.

В январе в результате атаки ЦАХАЛ на Бейрут был ликвидирован заместитель лидера ХАМАС Салех аль-Аури, а в июле авиаударом убили военного главу "Хезболлы" Фуада Шукра.