Ізраїль ліквідував топ-командира "Хезболли", якого розшукували США

"Ібрагіма Акіла, голова Оперативного підрозділу "Хезболли" і командир елітних сил "Радван" було ліквідовано внаслідок цілеспрямованого удару по Бейруту сьогодні раніше", - сказано в повідомленні ЦАХАЛу.

Військове командування Ізраїлю уточнило, що разом з Акілом було ліквідовано старших оперативників оперативного штабу "Хезболли" та командирів з підрозділу "Радван".

У ЦАХАЛі наголосили, що Акіл та командири підрозділу "Радван" планували атаку "Хезболли" "Завоювання Галілеї", в рамках якої вони хотіли проникнути до Ізраїлю, викрасти і вбити безневинних мирних жителів. Фактично вони планували повторити різанину 7 жовтня, яку влаштував ХАМАС.

У свою чергу, джерела Reuters у службах безпеки Лівану розповіли, що удар Ізраїлю стався в той час, коли Акіл і командири "Радвана" проводили нараду.

При цьому Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомляє, що внаслідок атаки Ізраїлю загинуло дев'ять осіб, ще 59 людей отримали поранення.

Розшук Акіла

Варто зауважити, що США з 2019 року розшукували Акіла, оскільки він у 1980-х роках був одним із ключових членів терористичного осередку "Хезболли" - "Ісламського джихаду".

Фото: США оголошували у розшук Акіла (rewardsforjustice.net)

У квітні 1983 року "Ісламський джихад" підірвав посольство США в Бейруті, внаслідок чого було 63 загиблих. Також терористи у жовтні 1983 року організували підрив казарм морпіхів США, внаслідок яких загинув 241 американський військовослужбовець.

При цьому у 1980-х роках Акіл керував захопленням американських та німецьких заручників у Лівані та утримував їх там.

За інформацію про Акіла США обіцяли 7 млн доларів.