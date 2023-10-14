Израиль ликвидировал в Газе еще одного главаря ХАМАСа

Как отмечается, ночью в пятницу истребители Израиля нанесли удары по Сектору Газы. Под ударом находились десятки объектов ХАМАС и боевиков "Нухба". ЦАХАЛ отмечает, что "Нухба" были одной из ведущих сил, возглавивших проникновение в Израиль в прошлую субботу.

Также за прошедшие сутки ЦАХАЛ ударил авиацией по оперативному штабу ХАМАС, из которого осуществлялось управление воздушной деятельностью террористической организации.

"При ударе истребители ЦАХАЛа ликвидировали Мерада Абу Мерада, возглавлявшего воздушную систему ХАМАС в городе Газа и ответственный за руководство террористами во время резни в субботу", - говорится в сообщении.

Нападение ХАМАС на Израиль

В субботу, 7 октября, боевики ХАМАС из сектора Газа зашли на юг Израиля. Этому предшествовали многочисленные ракетные удары по территории Израиля.

Израиль объявил о "состоянии войны" и обещал отомстить террористам ХАМАС. Вчера армия обороны Израиля призвала жителей сектора Газа эвакуироваться на юг. На это им дали день. ООН раскритиковала призывы Израиля. СМИ полагают, что предупреждение Израиля связано с планами проведения наземной операции.

При этом ЦАХАЛ продолжает наносить авиаудары по Сектору Газы.

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