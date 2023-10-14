Ізраїль ліквідував в Газі ще одного ватажка ХАМАСу

Як зазначається, вночі у п'ятницю винищувачі Ізраїлю завдали ударів по Сектору Гази. Під ударом були десятки об'єктів ХАМАС та бойовиків "Нухба". ЦАХАЛ наголошує, що "Нухба" були однією з провідних сил, які очолили проникнення в Ізраїль минулої суботи.

Також минулої доби ЦАХАЛ вдарив авіацією по оперативному штабу ХАМАС, з якого здійснювалося управління повітряною діяльністю терористичної організації.

"Під час удару винищувачі ЦАХАЛу ліквідували Мерада Абу Мерада, який очолював повітряну систему ХАМАС у місті Газа і відповідальний за керівництво терористами під час різанини в суботу", - йдеться у повідомленні.

Напад ХАМАС на Ізраїль

У суботу, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїлю.

Ізраїль оголосив про "стан війни" та обіцяв помститися терористам ХАМАС. Вчора армія оборони Ізраїля закликала жителів Сектора Гази евакуюватися на південь. На це їм дали добу. ООН розкритикувала заклики Ізраїля. ЗМІ вважають, що попередження Ізраїлю пов'язане із планами проведення наземної операції.

При цьому ЦАХАЛ продовжує завдавати авіаударів по Сектору Гази.

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