Израиль готов отменить наступление на Газу: названо главное условие

Израиль готов отказаться от наступления на город Газа в обмен на соглашение о прекращении войны и освобождении заложников из ХАМАС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Отмечается, что такое заявление прозвучало в ответ на информацию в израильских СМИ о том, что США, Катар и Египет готовятся предложить полное соглашение, которое позволит вернуть всех заложников домой.
Информация прозвучала после того, как правительство Нетаньяху заявило, что больше не будет рассматривать частичные соглашения.
Ранее группировка ХАМАС заявила о готовности к любому соглашению, которое положит конец войне, а также к полному выводу израильских войск, беспрепятственному доступу к гуманитарной помощи и другим требованиям.
20 августа Минобороны Израиля утвердило план операции по захвату города Газа под названием "Колесница Гидеона II". В операции участвуют пять дивизий Армии обороны Израиля и десятков тысяч военнослужащих. Ее задача - полностью уничтожить ХАМАС.
Вскоре премьер-министр Беньямин Нетаньяху утвердил планы по захвату Газы и перезапуск переговоров с группировкой ХАМАС.
По данным СМИ, Израиль прекратит сбрасывать гуманитарную помощь населению анклава накануне наступления на город Газа.