Израиль экстренно закрывает воздушное пространство на фоне ударов США по Ирану

Удар США по Ирану 22 июня

США начали эвакуировать своих дипломатов 12 июня из посольств на Ближнем Востоке из-за угроз Ирана нанести удары по военным базам США. В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Львиный народ", атаковав ядерные и военные объекты Ирана.

Все это время ходили слухи о том, присоединятся ли Соединенные Штаты к этой операции. В связи с обстрелами из Ирана некоторые страны призвали своих граждан эвакуироваться из Израиля и Ирана.

Уже в ночь на 22 июня США атаковали ядерные объекты Ирана в Форзо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп пообещал, что американцы продолжат наносить удары, если Тегеран не пойдет на переговоры относительно новой ядерной сделки.

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