ua en ru
Пн, 08 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Израиль атаковал Ливан, убит элитный командир "Хезболлы", - СМИ

Ливан, Понедельник 08 апреля 2024 06:16
UA EN RU
Израиль атаковал Ливан, убит элитный командир "Хезболлы", - СМИ Фото: армия Израиля ликвидировала командира элитного подразделения "Хезболла" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по деревне Аль-Султания на юге Ливана. Во время атаки был убит полевой командир элитного ливанского подразделения "Аль-Радван" группировки "Хезболла" и двое других командиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Группировка "Хезболла" сообщила, что поздно вечером в воскресенье, 7 апреля, член группы из Кафр-Килы, города на границе с Израилем, был убит "во время выполнения своего джихадистского долга".

Это заявление появилось после того, как Армия обороны Израиля сообщила об ударах по позициям "Хезболлы" в Кафр-Киле, а также по ракетной установке в Яруне, опубликовав видеозапись атак.

С начала войны в Секторе Газа 8 октября, Израиль ликвидировал в Ливане и Сирии 272 члена группировки "Хезболла".

Кроме того, в Ливане погибли еще 53 боевика других террористических группировок, один ливанский солдат и по меньшей мере 60 гражданских лиц, трое из которых были журналистами.

Атаки группировки "Хезболла"

"Хезболла" ("Партия Аххала" или "Партия Бога", взято из Корана) - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства. Организация была создана во время гражданской войны в Ливане в 1982 году группой радикальных шиитских священнослужителей при финансовой поддержке Ирана. Ее целью провозгласили военный ответ на оккупацию Израилем части Ливана.

С началом наземной операции против ХАМАС в Секторе Газа, боевики "Хезболла" начали обстреливать ракетами территорию Израиля и американские военные объекты в соседних странах.

В частности, 7 апреля авиация Сил обороны Израиля ударила по объектам в долине Бекаа на востоке Ливана. Целью воздушной атаки мог быть тренировочный лагерь группировки "Хезболла" у границы с Сирией.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о том, что его страна готова начать войну с ливанской группировкой.

8 января в южном Ливане в результате израильского удара погиб старший командир элитных сил "Хезболла Радван".

Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ливан
NEWS
Зеленский: ситуация в Харькове очень жесткая, ищем возможности дать больше защиты неба
Зеленский: ситуация в Харькове очень жесткая, ищем возможности дать больше защиты неба
DAILY
Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС