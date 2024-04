Израиль атаковал Ливан, убит элитный командир "Хезболлы", - СМИ

Группировка "Хезболла" сообщила, что поздно вечером в воскресенье, 7 апреля, член группы из Кафр-Килы, города на границе с Израилем, был убит "во время выполнения своего джихадистского долга".

Это заявление появилось после того, как Армия обороны Израиля сообщила об ударах по позициям "Хезболлы" в Кафр-Киле, а также по ракетной установке в Яруне, опубликовав видеозапись атак.

The IDF says fighter jets carried out strikes on Hezbollah positions in southern Lebanon's Kafr Kila over the past few hours, as well as a rocket launcher in Yaroun. pic.twitter.com/0kG31AYSJ9