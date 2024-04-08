Ізраїль атакував Ліван, вбито елітного командира "Хезболли", - ЗМІ

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала удару по селу Аль-Султанія на півдні Лівану. Під час атаки було вбито польового командира елітного ліванського підрозділу "Аль-Радван" угруповання "Хезболла" і двоє інших командирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Угруповання "Хезболла" повідомило, що пізно ввечері в неділю, 7 квітня, члена групи з Кафр-Кіли, міста на кордоні з Ізраїлем, було вбито "під час виконання свого джихадистського обов'язку".

Ця заява з'явилася після того, як Армія оборони Ізраїлю повідомила про удари по позиціях "Хезболли" в Кафр-Кілі, а також по ракетній установці в Яруні, опублікувавши відеозапис атак.

The IDF says fighter jets carried out strikes on Hezbollah positions in southern Lebanon's Kafr Kila over the past few hours, as well as a rocket launcher in Yaroun. pic.twitter.com/0kG31AYSJ9 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 7, 2024

З початку війни у Секторі Газа 8 жовтня, Ізраїль ліквідував у Лівані та Сирії 272 члени угруповання "Хезболла".

Крім того, у Лівані загинули ще 53 бойовики інших терористичних угруповань, один ліванський солдат і щонайменше 60 цивільних осіб, троє з яких були журналістами.