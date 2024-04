Ізраїль атакував Ліван, вбито елітного командира "Хезболли", - ЗМІ

Угруповання "Хезболла" повідомило, що пізно ввечері в неділю, 7 квітня, члена групи з Кафр-Кіли, міста на кордоні з Ізраїлем, було вбито "під час виконання свого джихадистського обов'язку".

Ця заява з'явилася після того, як Армія оборони Ізраїлю повідомила про удари по позиціях "Хезболли" в Кафр-Кілі, а також по ракетній установці в Яруні, опублікувавши відеозапис атак.

The IDF says fighter jets carried out strikes on Hezbollah positions in southern Lebanon's Kafr Kila over the past few hours, as well as a rocket launcher in Yaroun. pic.twitter.com/0kG31AYSJ9