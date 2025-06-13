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Израиль атаковал более сотни объектов Ирана, ликвидированы три высших командира, - ЦАХАЛ

Иллюстративное фото: Израиль атаковал более сотни объектов Ирана, ликвидированы три высших командира (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 13 июня Израиль нанес удар по более чем 100 целям на территории Ирана. Во время авиаударов были ликвидированы трое высших военных командиров "иранского режима".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Вооруженных сил Израиля.

Как пишут Вооруженные силы Израиля, к обстрелу были привлечены 200 истребителей, которые нанесли удар по более 100 целям по всему Ирану. В том же числе под удар попали тайники высокопоставленных офицеров иранского военного руководства.

В результате ударов были ликвидированы:

  • начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Хосейн Багери;
  • командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами;
  • командующий Хатам аль-Анбия (командование по чрезвычайным ситуациям) Голам-Али Рашид.
 

Фото: ликвидированы высшие военные командиры Ирана (t.me/idfofficial)

Атака Израиля на Иран

В ночь на 13 июня Израиль начал против Ирана операцию "Львиный народ". Во время нее ЦАХАЛ нанес авиаудары по иранским ядерным и военным объектам.

Комментируя обстрел президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что Тегеран "не может иметь ядерную бомбу". В то же время Белый дом надеется, что Иран в конце концов вернется к столу переговоров.

После ударов СМИ также писали о повреждении "ключевого ядерного объекта" в иранском Натанзе.

Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.

 

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