Израиль атаковал более сотни объектов Ирана, ликвидированы три высших командира, - ЦАХАЛ

Как пишут Вооруженные силы Израиля, к обстрелу были привлечены 200 истребителей, которые нанесли удар по более 100 целям по всему Ирану. В том же числе под удар попали тайники высокопоставленных офицеров иранского военного руководства.

В результате ударов были ликвидированы:

начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Хосейн Багери;

командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами;

командующий Хатам аль-Анбия (командование по чрезвычайным ситуациям) Голам-Али Рашид.

Фото: ликвидированы высшие военные командиры Ирана (t.me/idfofficial)

Атака Израиля на Иран

В ночь на 13 июня Израиль начал против Ирана операцию "Львиный народ". Во время нее ЦАХАЛ нанес авиаудары по иранским ядерным и военным объектам.

Комментируя обстрел президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что Тегеран "не может иметь ядерную бомбу". В то же время Белый дом надеется, что Иран в конце концов вернется к столу переговоров.

После ударов СМИ также писали о повреждении "ключевого ядерного объекта" в иранском Натанзе.

Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.