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Иран запустил несколько волн ракет по Израилю: что известно

Среда 18 июня 2025 01:35
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Иран запустил несколько волн ракет по Израилю: что известно Фото: Израиль подвергся новой атаке из Ирана (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Иран в ночь на 18 июня запустил уже волны ракет в сторону Израиля. В стране сработала масштабная ракетная тревога. Раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Армии обороны Израиля.

"Армия обороны Израиля: Некоторое время назад в нескольких районах Израиля зазвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону Государства Израиль. Население призывают следовать инструкциям Службы тыла", - сообщили военные.

По данным ЦАХАЛ, ВВС Израиля занялись перехватом воздушных целей и нанесением ударов "там, где это необходимо для устранения угрозы".

Иран запустил несколько волн ракет по Израилю: что известно

Также израильские военные предупредили граждан, что воздушная оборона не является герметичной, потому необходимо продолжать следовать инструкциям. По официальным данным, информация о пострадавших не поступала.

Обновлено в 1:50

Военный источник сообщил CNN, что Иран запустил около 10 баллистических ракет в сторону Израиля в ходе последнего обстрела. Большинство из них были перехвачены.

Пожарно-спасательная служба Израиля сообщила, что экстренные службы отправились на места падений. Поступила информация о прямом попадании в жилой дом в центре страны. Также осколки упали после перехвата на дом на севере Израиля.

Также было зарегистрировано несколько пожаров на открытой местности.

Противостояние Израиля и Ирана

Напомним, Израиль начал атаку на военные и ядерные объекты Ирана 13 июня, поразив за последние дни множество целей и ликвидировав главарей иранского режима.

Иран начал запускать ракеты и дроны в ответ. 15 июня из-за атак Ирана в Израиле сообщили, что погибли 12 человек, пострадали почти 400.

США официально пока что не вмешивались в противостояние между Израилем и Ираном, однако 17 июня появились сообщения, что страна близка к принятию соответствующего решения.

Этот вопрос о нанесении ударов по ядерным объектам Ирана президент США Дональд Трамп обсуждал с высокопоставленными американскими лицами на специальном совещании..

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