Иран запустил несколько волн ракет по Израилю: что известно
Иран в ночь на 18 июня запустил уже волны ракет в сторону Израиля. В стране сработала масштабная ракетная тревога. Раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Армии обороны Израиля.
"Армия обороны Израиля: Некоторое время назад в нескольких районах Израиля зазвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону Государства Израиль. Население призывают следовать инструкциям Службы тыла", - сообщили военные.
По данным ЦАХАЛ, ВВС Израиля занялись перехватом воздушных целей и нанесением ударов "там, где это необходимо для устранения угрозы".
Также израильские военные предупредили граждан, что воздушная оборона не является герметичной, потому необходимо продолжать следовать инструкциям. По официальным данным, информация о пострадавших не поступала.
Обновлено в 1:50
Военный источник сообщил CNN, что Иран запустил около 10 баллистических ракет в сторону Израиля в ходе последнего обстрела. Большинство из них были перехвачены.
Пожарно-спасательная служба Израиля сообщила, что экстренные службы отправились на места падений. Поступила информация о прямом попадании в жилой дом в центре страны. Также осколки упали после перехвата на дом на севере Израиля.
Также было зарегистрировано несколько пожаров на открытой местности.
Противостояние Израиля и Ирана
Напомним, Израиль начал атаку на военные и ядерные объекты Ирана 13 июня, поразив за последние дни множество целей и ликвидировав главарей иранского режима.
Иран начал запускать ракеты и дроны в ответ. 15 июня из-за атак Ирана в Израиле сообщили, что погибли 12 человек, пострадали почти 400.
США официально пока что не вмешивались в противостояние между Израилем и Ираном, однако 17 июня появились сообщения, что страна близка к принятию соответствующего решения.
Этот вопрос о нанесении ударов по ядерным объектам Ирана президент США Дональд Трамп обсуждал с высокопоставленными американскими лицами на специальном совещании..
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.