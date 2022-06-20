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Ізраїльський прем'єр оголосив про розпуск Кнесету. Будуть нові вибори

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Тель-Авів, Понеділок 20 червня 2022 22:03
Ізраїльський прем'єр оголосив про розпуск Кнесету. Будуть нові вибори Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Ізраїльський уряд готує законопроект про розпуск парламенту (Кнесет). Нинішній прем'єр Нафталі Беннет відійде від виконання обов'язків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Сьогодні Беннет та міністр закордонних справ Яір Лапід виступили зі спільною заявою про підготовку законопроекту про добровільний розпуск Кнесету. Коаліція представить документ наступного тижня.

Після розпуску Кнесету тимчасово виконуючим обов'язки прем'єр-міністра стане саме Лапід до приведення нового уряду до присяги. Очікується, що парламентські вибори пройдуть наприкінці жовтня.

"В останні тижні ми робили все можливе, щоб врятувати цей уряд на благо країни. Я провів багато переговорів і зрозумів, що якщо Кнесет не розпуститься протягом 10 днів, безпеці Ізраїлю буде завдано серйозної шкоди", - заявив Беннет.

Рішення прийнято на тлі того, що в кінці червня закінчується термін дії тимчасових законів щодо ізраїльського законодавства в Юдеї та Самарії. Опозиція відмовляється підтримати їх продовження.

Зазначимо, уряд Беннета в коаліції з Лапідом протримався більше року, він прийшов на зміну Кабінету міністрів Біньяміна Нетаньяху, правління якого тривало безперервно 12 років. До цього протягом останніх років в країні пройшло кілька парламентських виборів, оскільки політичні сили не могли заручитися достатньою для сильного уряду підтримкою.

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