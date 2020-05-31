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Поліція Ізраїлю застрелила палестинця в Єрусалимі

Новини » Надзвичайні події     31.05.2020 - 01:56
Поліція Ізраїлю застрелила палестинця в Єрусалимі
Фото: поліція Ізраїлю (facebook/Cursorinfocoil)

Поліція влаштувала погоню за палестинцем, оскільки підозрювала, що у нього може бути пістолет

Ізраїльська поліція в суботу, 30 травня, смертельно поранила палестинця в Єрусалимі. Перед цим правоохоронці влаштували погоню за підозрюваним.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Представники управління поліції, пояснили, що правоохоронці запідозрили наявність зброї у палестинця. Поліція помітила чоловіка у Старому місті Єрусалиму.

"Підрозділи поліції, які патрулюють там, побачили підозрюваного з підозрілим предметом, схожим на пістолет. Вони закликали чоловіка зупинитися і почали його переслідування, під час погоні офіцери також відкрили вогонь по підозрюваному", - сказав прес-секретар поліції Міккі Розенфельд.

В результаті поранення палестинський житель східного Єрусалиму загинув. Згодом палестинські офіційні особи заявили, що убитий страждав психічним розладом.

Проте ізраїльська поліція не уточнила, чи був убитий озброєний. Телеканал 13 News заявив, що палестинець був знайдений беззбройним.

Генеральний секретар Організації визволення Палестини (ОВП) Саїб Ерекат засудив інцидент, назвавши цей випадок злочином з боку поліції і самого Ізраїлю.

Міністр громадської безпеки Ізраїлю Амір Оана висловив співчуття з приводу смерті палестинця і сказав, що з приводу цього інциденту проведуть розслідування. Його результати будуть вивчені для запобігання подібного в майбутньому.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що головним завданням нового уряду він вважає розширення суверенітету Ізраїлю на частини Західного берега Палестини.

Додамо, минулого місяця Ізраїль зупинив масштабну кібератаку - хакери взяли контроль над системою водопостачання і могли отруїти воду.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України ІзраїльПалестинаИерусалим
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