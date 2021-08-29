В Ізраїлі погіршилася ситуація на кордоні: військові відповіли на заворушення і підпали

В Ізраїлі погіршилася ситуація на кордоні з Сектором Гази. Військові Ізраїлю відповіли на заворушення і підпали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

Сили оборони Ізраїлю завдали авіаударів по Сектору Газа пізно ввечері в суботу у відповідь на підпали з повітря і відновлення заворушень на кордоні.

Удари були здійснені по цілях ХАМАС в Секторі Газа через кілька годин після запусків запальних повітряних куль, в результаті яких виникли дві пожежі. Також на кордоні з Сектором Газа палестинці відновили зіткнення з ізраїльськими військами.

Військові заявили, що авіаудари були нанесені по військовому комплексу ХАМАС, використовуваному для тренувань і виробництва зброї, а також по відкриттю терористичного тунелю.

"Армія оборони Ізраїлю продовжить рішуче протидіяти терористичним спробам ХАМАСу", - заявили ізраїльські військові.