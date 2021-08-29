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В Ізраїлі погіршилася ситуація на кордоні: військові відповіли на заворушення і підпали

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Ізраїль, Неділя 29 серпня 2021 07:33
В Ізраїлі погіршилася ситуація на кордоні: військові відповіли на заворушення і підпали Фото: військові Ізраїлю відповіли на заворушення і підпали ХАМАС (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Ізраїлі погіршилася ситуація на кордоні з Сектором Гази. Військові Ізраїлю відповіли на заворушення і підпали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Сили оборони Ізраїлю завдали авіаударів по Сектору Газа пізно ввечері в суботу у відповідь на підпали з повітря і відновлення заворушень на кордоні.

Удари були здійснені по цілях ХАМАС в Секторі Газа через кілька годин після запусків запальних повітряних куль, в результаті яких виникли дві пожежі. Також на кордоні з Сектором Газа палестинці відновили зіткнення з ізраїльськими військами.

Військові заявили, що авіаудари були нанесені по військовому комплексу ХАМАС, використовуваному для тренувань і виробництва зброї, а також по відкриттю терористичного тунелю.

"Армія оборони Ізраїлю продовжить рішуче протидіяти терористичним спробам ХАМАСу", - заявили ізраїльські військові.

У суботу ввечері Міністерство охорони здоров'я в Газі, підконтрольне ХАМАС, заявило, що 11 палестинців були поранені в ході прикордонних зіткнень з ізраїльськими військами.

Нагадаємо, що зіткнення на кордоні з Сектором Газа відбувалися і раніше. В результаті був важко поранений прикордонник Ізраїлю.

Також повідомлялося про підпали в Ізраїлі. В результаті запусків вибухових куль з Сектора Гази виникли кілька пожеж.

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