В Израиле ухудшилась ситуация на границе: военные ответили на беспорядки и поджоги
В Израиле ухудшилась ситуация на границе с Сектором Газа. Военные Израиля ответили на беспорядки и поджоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
Силы обороны Израиля нанесли авиаудары по Сектору Газа поздно вечером в субботу в ответ на поджоги с воздуха и возобновление беспорядков на границе.
Удары были совершены по целям ХАМАС в Секторе Газа через несколько часов после запусков зажигательных воздушных шаров, в результате которых возникли два пожара. Также на границе с Сектором Газа палестинцы возобновили столкновения с израильскими войсками.
Военные заявили, что авиаудары были нанесены по военному комплексу ХАМАС, используемому для тренировок и производства оружия, а также по открытию террористического туннеля.
"Армия обороны Израиля продолжит решительно противодействовать террористическим попыткам ХАМАСа", - заявили израильские военные.
В субботу вечером министерство здравоохранения в Газе, подконтрольное ХАМАС, заявило, что 11 палестинцев были ранены в ходе пограничных столкновений с израильскими войсками.
Напомним, что столкновение на границе с Сектором Газа происходили и раньше. В результате был тяжело ранен пограничник Израиля.
Также сообщалось о поджогах в Израиле. В результате запусков взрывных шаров с Сектора Газа возникли несколько пожаров.