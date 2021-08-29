В Израиле ухудшилась ситуация на границе: военные ответили на беспорядки и поджоги

В Израиле ухудшилась ситуация на границе с Сектором Газа. Военные Израиля ответили на беспорядки и поджоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

Силы обороны Израиля нанесли авиаудары по Сектору Газа поздно вечером в субботу в ответ на поджоги с воздуха и возобновление беспорядков на границе.

Удары были совершены по целям ХАМАС в Секторе Газа через несколько часов после запусков зажигательных воздушных шаров, в результате которых возникли два пожара. Также на границе с Сектором Газа палестинцы возобновили столкновения с израильскими войсками.

Военные заявили, что авиаудары были нанесены по военному комплексу ХАМАС, используемому для тренировок и производства оружия, а также по открытию террористического туннеля.

"Армия обороны Израиля продолжит решительно противодействовать террористическим попыткам ХАМАСа", - заявили израильские военные.