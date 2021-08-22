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В Ізраїлі на кордоні з Сектором Гази поранено військового: ЦАХАЛ завдали удару у відповідь

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Ізраїль, Неділя 22 серпня 2021 06:49
В Ізраїлі на кордоні з Сектором Гази поранено військового: ЦАХАЛ завдали удару у відповідь Фото: військові Ізраїлю вдарили по ХАМАС після поранення прикордонника (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Ізраїлі на кордоні з Сектором Гази під час масових заворушень був поранений прикордонник. Сили оборони Ізраїлю завдали удару у відповідь по об'єктах зберігання зброї ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Сили оборони Ізраїлю повідомляють, що військові завдали авіаударів по чотирьох місцях зберігання зброї ХАМАС в Секторі Гази. Атаку здійснили у відповідь на обстріл кордону, в результаті якого був важко поранений прикордонник.

Напад на прикордонника стався після великих зіткнень під час демонстрації, організованої терористичною групою ХАМАС та іншими угрупованнями. Група палестинців намагалися перелізти через бетонний паркан на кордоні Сектора Гази з Ізраїлем. Чоловік з пістолетом підбіг до невеликого віконця в бетонній стіні вздовж кордону і зробив кілька пострілів, потрапивши у прикордонника. Також група інших чоловіків намагалися вибити у нього зброю - вони били по ньому трубою й кидали каміння.

"Солдат чинив опір і не дозволив вийняти пістолет з його рук", - заявили Сили оборони Ізраїлю.

Однак в результаті нападу молодий 21-лений прикордонник отримав важке поранення в голову і був доставлений в критичному стані в медичний центр у Беер-Шеві. Він переніс важку операцію і його стан досі не покращився.

Армія оборони Ізраїлю зазначає, що удари були відповіддю на заворушення і поранення співробітника прикордонної поліції.

"Терористична організація ХАМАС продовжує вести Сектор Гази до терору, використовуючи при цьому цивільне населення", - йдеться в заяві армії.

Нагадаємо, що раніше Ізраїль обстріляли вибуховими кулями. В результаті виникли кілька пожеж.

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