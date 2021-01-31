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В Ізраїлі подвоїли штрафи за недотримання карантину

Автор: Роман Тверденко

Кнесет Ізраїлю збільшив штраф за порушення вимог карантину в країні. Тепер він замість 5 тисяч нових ізраїльських шекелів складе 10 тисяч (близько 86 тисяч гривень).

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Про це повідомляє Times of Israel.

Закон, який був затверджений парламентом, також дозволяє місцевій владі видавати адміністративну заборону на роботу шкіл, що відкрилися під час карантину.

Сьогодні також до кінця дня уряд Ізраїлю має продовжити загальнонаціональний локдаун, термін дії якого закінчується 31 січня.

Нагадаємо, на початку тижня в Ізраїлі закрили міжнародний аеропорт Бен-Гуріон. Він залишається закритим до 1 лютого.

Також відомо, що в Ізраїлі від коронавірусу зробили щеплення вже третина населення країни. Першу дозу вакцини отримали більше трьох мільйонів ізраїльтян.

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