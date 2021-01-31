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В Израиле удвоили штрафы за несоблюдение карантина

Автор: Роман Тверденко

Кнессет Израиля увеличил штраф за нарушение требований карантина в стране. Теперь он вместо 5 тысяч новых израильских шекелей составит 10 тысяч (около 86 тысяч гривен).

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Об этом сообщает Times of Israel.

Закон, который был утвержден сегодня парламентом, также позволяет местным властям издавать административный запрет на работу школ, которые открылись во время карантина.

Сегодня также до конца дня правительство Израиля должно продлить общенациональный локдаун, срок действия которого истекает 31 января.

Напомним, в начале недели в Израиле закрыли международный аэропорт Бен-Гурион. Он остается закрытым до 1 февраля.

Также известно, что в Израиле от коронавируса вакцинировалась уже треть населения страны. Первую дозу вакцины получили более трех миллионов израильтян.

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