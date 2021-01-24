ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Уряд Ізраїлю закрила аеропорт Бен-Гуріон до кінця локдауну

Тель-Авів, Неділя 24 січня 2021 18:25
Уряд Ізраїлю закрила аеропорт Бен-Гуріон до кінця локдауну
Фото: порожній аеропорт Бен-Гуріон (Avshalom Sassoni/FLASH90)
Автор: Роман Тверденко

Уряд Ізраїлю вирішив закрити для всіх рейсів міжнародний аеропорт Бен-Гуріон. Він залишиться закритим мінімум до 31 січня, кінця дії локдауна.

Про це повідомляє Times of Israel.

Аеропорт буде закритий у ніч на вівторок, 26 січня. Бен-Гуріон не буде приймати ніяких рейсів, а виключення буде зроблено тільки в окремих випадках.

Закриття аеропорту пов'язано з бажанням уряду мінімізувати ризик поширення в Ізраїлі мутованої коронавірусу, різні штами якого виявили в різних країнах.

Виступив проти цього кроку тільки міністр аллії та інтеграції Ізраїлю Пніна Тамано-Шата, який вважає, що нерозумно скасовувати рейси для осіб, які хочуть повернутися на історичну батьківщину.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі почали вакцинувати від коронавірусу старшокласників. Зараз вони не навчаються через локдауну в країні.

В Ізраїлі до неділі першу дозу вакцини від коронавіруса отримали понад 2,5 мільйона людей, більше чверті від дев'ятимільйнного населення країни. 973 тисячі осіб вже отримали і другу дозу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Ізраїль

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся