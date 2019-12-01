В Ізраїлі тисячі демонстрантів вимагають відставки Нетаньяху

У суботу, 30 листопада, кілька тисяч людей вийшли в Тель-Авіві на демонстрацію з вимогою відставки прем'єр'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Демонстранти розмахували національними прапорами і несли плакати, на яких главу уряду Ізраїлю було названо "корумпованим".

Акція протесту пройшла під гаслом "Подай у відставку, Ізраїль є більш важливим". ЗМІ повідомляють, що в акції протесту взяло участь близько п'яти тисяч чоловік.

Нагадаємо, 21 листопада генеральна прокуроратура Ізраїлю висунула звинувачення в корупції проти Нетаньяху. Щодо глави уряду розслідують три окремі справи, у рамках яких йому закидають такі протиправні дії, як шахрайство, зловживання довірою і хабарництво.

Так, у першій справі його звинувачують в отриманні дорогих подарунків від багатих людей в обмін на підтримку. Слідчі вважають, що Нетаньяху і його дружина отримали таких подарунків на суму близько одного мільйона шекелів.

У другій справі ізраїльському прем'єр-міністра звинувачують у змові з власником критичної до його політсилі газети Yedioth Ahronoth Арноном Мозесом. Слідство вважає, що в обмін на обіцянку Нетаньяху нашкодити конкуруючого видання Yedioth Ahronoth обіцяла друкувати матеріали про Нетаньяху в позитивній тональності.

Третя справа проти Нетаньяху вважається найбільш серйозною. Його підозрюють у тому, що він йшов на поступки власнику контрольного пакету акцій телекомунікаційної компанії Bezeq Шаулю Еловичу в обмін на позитивне висвітлення інформації про нього на новинному сайті Walla, який належить Еловичу.

Нетаньяху заперечує свою причетність до корупції і відмовляється подати у відставку. Він вважає ці звинувачення "спробою перевороту". Законодавство Ізраїлю не вимагає відставки голови уряду, якщо він не засуджений.

Також РБК-Україна писало, що 26 листопада по території Ізраїлю з Сектора газа запустили дві ракети. Одну з ракет вдалося перехопити системою протиповітряної оборони "Залізний купол".