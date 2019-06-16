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В Ізраїлі суд визнав винною у корупції дружину Нетаньяху

Новини » Політика    16.06.2019 - 17:28
В Ізраїлі суд визнав винною у корупції дружину Нетаньяху
Фото: Сара Нетаньяху twitter.com/AFP)

Сара Нетаньяху засуджена до штрафу в розмірі 55 тис. шекелів

Дружина прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху Сара після чотирирічного судового розгляду була визнана винною у корупції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jerusalem Post.

Сара Нетаньяху звинувачувалася в тому, що незважаючи на те, що в резиденції прем'єр-міністра країни був штатний кухар, вона замовляла страви в ресторанах за державний рахунок. Її засудили до штрафу в розмірі 55 тис. шекелів (близько 400 тис. гривень), хоча спочатку звинувачення вимагало стягнути з неї 359 тис. шекелів.

Між слідством і Сарою Нетаньяху було укладено угоду про визнання провини. Вона визнала себе винною у менш тяжкому злочині - умисне використанні помилки іншої людини, хоча спочатку вона звинувачувалася в шахрайстві. Також в рамках угоди держава залишила за собою право вимагати від неї ще 175 тис. шекелів в суді по цивільних справах.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що генеральний прокурор Ізраїлю Авихай Мандельблит має намір пред'явити звинувачення прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху у шахрайстві, хабарництві і зловживанні довірою у трьох кримінальних справах.

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