В Израиле суд признал виновной в коррупции жену Нетаньяху

Фото: Сара Нетаньяху (twitter.com/AFP)

Сара Нетаньяху приговорена к штрафу в размере 55 тыс. шекелей

Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара после четырехлетнего судебного разбирательства была признана виновной в коррупции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jerusalem Post.

Сара Нетаньяху обвинялась в том, что несмотря на то, что в резиденции премьер-министра страны был штатный повар, она заказывала блюда в ресторанах за государственный счет. Ее приговорили к штрафу в размере 55 тыс. шекелей (около 400 тыс. гривен), хотя изначально обвинение требовало взыскать с нее 359 тыс. шекелей.

Между следствием и Сарой Нетаньяху было заключено соглашение о признании вины. Она признала себя виновной в мене тяжком преступлении - умышленном использовании ошибки другого человека, хотя изначально она обвинялась в мошенничестве. Также в рамках сделки государство оставило за собой право потребовать от нее еще 175 тыс. шекелей в суде по гражданским делам.

Ранее РБК-Украина сообщало, что генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит намерен предъявить обвинения премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием по трем уголовным делам.