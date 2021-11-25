В Ізраїлі дозволили громадянам робити тест на антитіла замість ПЛР-тесту для в'їзду

Ізраїльська урядова комісія з боротьби з коронавірусом пом'якшила карантинні правила. Громадянам, які в'їжджають в країну, дозволили робити тест на антитіла за 24 години до польоту замість ПЛР-тесту за 72 години до вильоту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на державне ізраїльське радіо Kan .

Тест на антитіла має бути зроблений перед вильотом до Ізраїлю в сертифікованій лабораторії. Після прибуття ті, хто прилітає, мають зробити, як і раніше, ПЛР-тест в аеропорту Бен-Гуріон, вказує радіостанція.

"Комісія міністрів з боротьби з коронавірусом затвердила в ході телефонного голосування рекомендацію фахівців міністерства охорони здоров'я оновити правила в'їзду в Ізраїль через кордон і дозволити прибутнім здавати антиген-тест за 24 години до вильоту як альтернативу нинішнім вимогам (ПЛР-тест протягом 72 годин до вильоту в Ізраїль)", - йдеться в заяві.