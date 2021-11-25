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В Израиле разрешили гражданам делать тест на антитела вместо ПЦР-теста для въезда

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Израиль, Четверг 25 ноября 2021 07:41
В Израиле разрешили гражданам делать тест на антитела вместо ПЦР-теста для въезда Фото: Власти Израиля разрешили гражданам делать тест на антитела вместо ПЦР-теста для въезда (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Израильская правительственная комиссия по борьбе с коронавирусом смягчила карантинные правила. Въезжающим в страну гражданам разрешили делать тест на антитела за 24 часа до полета вместо ПЦР-теста за 72 часа до вылета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на государственное израильское радио Kan.

Тест на антитела должен быть сделан перед вылетом в Израиль в сертифицированной лаборатории. По прибытии прилетающие должны будут сделать, как и раньше, ПЦР-тест в аэропорту Бен-Гурион, указывает радиостанция.

"Комиссия министров по борьбе с коронавирусом утвердила в ходе телефонного голосования рекомендацию специалистов министерства здравоохранения обновить правила въезда в Израиль из-за границы и разрешить въезжающим сдавать антиген-тест за 24 часа до вылета в качестве альтернативы нынешним требованиям (ПЦР-тест в течение 72 часов до вылета в Израиль)", - говорится в заявлении.

Напомним, во вторник, 23 ноября, в Израиле начали вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет препаратом Pfizer/BioNtech.

Отмечается, что половина от количества зарегистрированных случаев заражения за последние несколько дней - приходится на детей в возрасте до 11 лет. В этой возрастной категории находятся до 9,4 млн жителей Израиля.

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