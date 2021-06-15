В Ізраїлі скасували масковий режим, але є винятки

Зазначається, що генеральний директор МОЗ Чезі Леві підписав в понеділок поправку до наказу про охорону здоров'я, що скасовує зобов'язання носити маску в закритих приміщеннях від сьогодні.

Відтепер не обов’язково одягати маски в місцях торгівлі, на робочих місцях, навчальних закладах або інших закритих громадських місцях.

Однак, працівники медзакладів та установ для людей похилого віку, які не вакциновані або не хворіли на COVID-19, як і раніше будуть зобов'язані носити маски

До того ж особи, які перебувають на самоізоляції або прямують до місця обсервації через коронавірус мають дотримуватися маскового режиму. Це виключення стосується також і пасажирів громадського транспорту.

Крім того, МОЗ поширить докладні інструкції для медичних установ, щоб точно вказати, кому потрібно носити маски при контакті з пацієнтами та де вони повинні це робити.

Згідно з даними міністерства, учора в Ізраїлі було зареєстровано близько трьох нових випадків COVID-19. Загалом з інфікованих 29 перебували у важкому стані, 19 знаходилися на штучній вентиляції легенів. Число летальних випадів від COVID-19 становить 6 428 осіб.