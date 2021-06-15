В Израиле отменили масочный режим, но есть исключения

Отмечается, что генеральный директор Минздрава Чези Леви подписал в понедельник поправку к приказу об охране здоровья, что отменяет обязательство носить маску в закрытых помещениях с сегодняшнего дня.

Теперь не обязательно одевать маски в местах торговли, на рабочих местах, учебных заведениях и других закрытых общественных местах.

Однако, сотрудники больниц и учреждений для пожилых людей, которые не вакцинированы или не болели COVID-19 по-прежнему будут обязаны носить маски

К тому же лица, которые находятся на самоизоляции или направляются к месту обсервации из-за коронавируса, должны придерживаться масочного режима. Это исключение касается также и пассажиров общественного транспорта.

Кроме того, Минздрав распространит подробные инструкции для медицинских учреждений, чтобы точно указать, кому нужно носить маски при контакте с пациентами и где они должны это делать.

Согласно данным министерства, вчера в Израиле было зарегистрировано около трех новых случаев COVID-19. Всего с инфицированных 29 находились в тяжелом состоянии, 19 находились на искусственной вентиляции легких. Число летальных исходов от COVID-19 составляет 6 428 человек.