В Ізраїлі послабили карантин для громадян, які пройшли COVID-вакцинацію
В Ізраїлі з 21 лютого послабили карантин для людей, які мають так званий "зелений паспорт". Це документ, який підтверджує вакцинацію від коронавірусу або одужання.
Люди з "зеленим паспортом" зможуть відвідувати готелі, фітнес-клуби, культурні майданчики.
Щоб отримати можливість відвідувати ці місця, діти віком до 16 років, яким не роблять щеплення, повинні здати тест на COVID-19.
При цьому не потрібно пред'являти "зелені паспорти" в торгових центрах, магазинах, бібліотеках, музеях і відкритих ринках.
Видання також повідомляє, що з 7 березня в Ізраїлі буде новий етап послаблень, який торкнеться, в тому числі відвідувань кафе і невеликих ресторанів.
Нагадаємо, уряд Ізраїлю прийняв рішення послабити карантинні обмеження, які були введені через пандемію. Заходи послаблять з неділі, 21 лютого. Також 21 лютого для учнів 5 і 6 класів відновиться навчання у школах.