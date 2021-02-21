ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Ізраїлі послабили карантин для громадян, які пройшли COVID-вакцинацію

Новость на русском → Ізраїль, Неділя 21 лютого 2021 01:05
В Ізраїлі послабили карантин для громадян, які пройшли COVID-вакцинацію Фото: Ізраїль (pexels)
Автор: Даша Харченко

В Ізраїлі з 21 лютого послабили карантин для людей, які мають так званий "зелений паспорт". Це документ, який підтверджує вакцинацію від коронавірусу або одужання.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Люди з "зеленим паспортом" зможуть відвідувати готелі, фітнес-клуби, культурні майданчики.

Щоб отримати можливість відвідувати ці місця, діти віком до 16 років, яким не роблять щеплення, повинні здати тест на COVID-19.

При цьому не потрібно пред'являти "зелені паспорти" в торгових центрах, магазинах, бібліотеках, музеях і відкритих ринках.

Видання також повідомляє, що з 7 березня в Ізраїлі буде новий етап послаблень, який торкнеться, в тому числі відвідувань кафе і невеликих ресторанів.

Нагадаємо, уряд Ізраїлю прийняв рішення послабити карантинні обмеження, які були введені через пандемію. Заходи послаблять з неділі, 21 лютого. Також 21 лютого для учнів 5 і 6 класів відновиться навчання у школах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Ізраїль Карантин Коронавірус
NEWS
Блокпости, мобільний госпіталь і "червона зона": на Прикарпатті спалах COVID
Блокпости, мобільний госпіталь і "червона зона": на Прикарпатті спалах COVID
DAILY
Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ