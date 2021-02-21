ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Израиле ослабили карантин для граждан, прошедших COVID-вакцинацию

Новина українською → Израиль, Воскресенье 21 февраля 2021 01:05
В Израиле ослабили карантин для граждан, прошедших COVID-вакцинацию Фото: Израиль (pexels)
Автор: Даша Харченко

В Израиле с 21 февраля ослабили карантин для людей, которые имеют так называемый "зеленый паспорт." Это документ, который подтверждает вакцинацию от коронавируса или выздоровление.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Люди с "зеленым паспортом" смогут посещать отели, фитнес-клубы, культурные площадки.

Чтобы получить возможность посещать эти места, дети младше 16 лет, которым не делают прививки, должны сдать тест на COVID-19.

При этом не нужно предъявлять "зеленые паспорта" в торговых центрах, магазинах, библиотеках, музеях и открытых рынках.

Издание также сообщает, что с 7 марта в Израиле будет новый этап послаблений, который коснется, в том числе посещений кафе и небольших ресторанов.

Напомним, правительство Израиля приняло решение ослабить карантинные ограничения, которые были введены из-за пандемии. Меры ослабят с воскресенья, 21 февраля. Также 21 февраля для учащихся 5 и 6 классов возобновится обучение в школах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Израиль Карантин Коронавирус
NEWS
Блокпосты, мобильный госпиталь и "красная зона": на Прикарпатье вспышка COVID
Блокпосты, мобильный госпиталь и "красная зона": на Прикарпатье вспышка COVID
DAILY
Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ