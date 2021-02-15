В Ізраїлі послаблять карантин з 21 лютого

Уряд Ізраїлю прийняв рішення послабити карантинні обмеження, які були введені через пандемію. Заходи послаблять з неділі, 21 лютого.

Так, з неділі відкриються спортивні і тренажерні зали, басейни, фітнес-клуби, готелі (без ресторанів), установи культури і культурні заходи. Однак їх можна буде відвідувати тільки тим, хто отримав дві дози вакцини від COVID-19.

При цьому вуличні магазини, торгові центри, ринки, музеї та бібліотеки будуть відкриті для всіх ізраїльтян.

Також 21 лютого для учнів 5 і 6 класів відновиться навчання у школах.

Синагогам і іншим молитовним будинкам буде дозволено відкритися в п'ятницю, 19 лютого. Однак відвідуваність буде обмежена 10 людьми в приміщенні і 20 - на вулиці.

Кабінет по коронавірусу також схвалив відновлення роботи синагог на свято Пурім в кінці наступного тижня.