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В Ізраїлі нещеплені вчителі не зможуть викладати і отримувати зарплату

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Єрусалим, Четвер 23 вересня 2021 21:19
В Ізраїлі нещеплені вчителі не зможуть викладати і отримувати зарплату Фото: в Ізраїлі вчителям без COVID-щеплень заборонять викладати (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство освіти Ізраїлю випустило розпорядження, що забороняє вчителям і вихователям дитсадків без сертифіката Green Pass перебувати на території навчальних закладів і отримувати зарплату. Їм також не дозволено викладати віддалено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Сертифікат Green Pass (зелений пропуск) підтверджує, що людина вакцинована і не заражений коронавірусом. Документ у вчителів і вихователів дитячих садків почнуть вимагати з 3 жовтня.

Викладачі, у яких його не виявиться, заборонять перебувати на території навчальних закладів, а також працювати віддалено. Крім того, їм не виплачуватимуть зарплату.

Видання зазначає, що з початку навчального року 2 вересня вчителі повинні мати при відвідуванні школи Green Pass. Однак тим, у кого не було цього документа, все одно платили, хоча вони і не працювали.

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